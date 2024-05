Mamma ospita a casa gli amici del figlio e poi chiede i soldi alle famiglie | Sono per la merenda e le altre attività fatte da tuo figlio

(Di domenica 12 maggio 2024) Dal web arrivano ormai storie di ogni tipo, da quelle al limite dell’incredibile di Reddit, fino ai racconti personali affidati a dei video su Tiktok. Come quella che ha come protagonista Brianna unainfluencer che ha raccontato, via social, un episodio capitato con i genitori di un amico del. Dopo un pomeriggio di gioco passato con i suoi due bambini, Brianna ha chiesto alla madre dell’amichetto dei, mandandole una richiesta di pagamento via messaggio. Il motivo? Ildell’altra donna, durante il pomeriggio, aveva consumato beni, dal cibo al sapone, e quindi, secondo l’influencer, era giusto “contribuire”spese. D’altronde ormai far quadrare i conti a fine mese è diventato sempre più difficile, così Brianna ha deciso di essere onesta, ...

Empoli (Firenze), 11 maggio 2024 – Un mazzo di rose, un regalo, un biglietto. Parole dolci sussurrate all’orecchio. Quanti modi per celebrare, oggi, la Festa della Mamma . Gesti semplici che non vanno mai dati per scontati. Eppure anche questa ...

Inizialmente ottenebrata dal dolore , Virginia Campanile si prefigge però di trasformarlo in amore attivo. Oggi è a capo dell’associazione «Figli in Paradiso Odv», con cui aiuta altre famiglie in lutto. Ecco la sua storia

Cavenago (Monza e Brianza) – "Per me è qualcosa di forte tornare qui, dove mio figlio giocò quando aveva otto anni, prima di andare al Milan per alcune stagioni. Io torno qui, dove siamo stati insieme, mentre lui quel maledetto giorno di cinque ...

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco, la dedica social: «Grazie per quello che ogni giorno scopriamo insieme» - Elisabetta Gregoraci ama infinitamente suo figlio Nathan Falco che lo scorso 18 marzo ha spento 14 candeline. Il figlio della showgirl e di Flavio Briatore è sotto i riflettori ...

Carmen Russo a Domenica In: «Ho provato ad avere figli per 10 anni. Dopo cure e interventi è arrivata Maria. Donne non smettete di provare» - Carmen Russo si commuove a Domenica In raccontando la sua esperienza da mamma. La ballerina e showgirl ripercorre i momenti di difficoltà prima di rimanere incinta di sua figlia Maria, ...

Giorgia Meloni da Diletta Leotta, la paura per sua figlia: "Spero non mi detesti" - Da tempo la giornalista Diletta Leotta ospita nel suo podcast mamme celebri, pronte a raccontare la propria esperienza. La vera protagonista di questa chiacchierata, dunque, è stata la figlia della ...