Serie A - la MOVIOLA LIVE | annullato un gol a Thorsby

Udinese-Napoli : il VIDEO con gli highlights e le azioni salienti del match serale di lunedì 6 maggio 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle . Il Napoli, con la testa già alla prossima stagione, arriva in Friuli per sfidare ...

2024-05-11 18:50:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Napoli-Bologna , la sfida valevole per la 36esima giornata di Serie A che inaugura il programma del sabato e che fa seguito al rotondo successo ...

Di seguito la rassegna degli episodi arbitrali nelle gare della domenica pomeriggio del 36esimo turno di Serie A: Lazio – Empoli domenica or...

MOVIOLA | Lazio-Empoli, partita tranquilla per Aureliano. Sul finale arrivano i cartellini - moviola | Lazio-Empoli, partita tranquilla per Aureliano. Sul finale arrivano i cartellini - Un gol per tempo e la Lazio supera l'Empoli allo Stadio Olimpico di Roma. Il 2-0 finale porta le firme di Patric e Matias Vecino. La ...

SERIE A - Hellas Verona-Torino, le formazioni ufficiali - serie A - Hellas Verona-Torino, le formazioni ufficiali - Di seguito le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Torino, match valido per la 36esima giornata della serie A ed in programma al Bentegodi.HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppo ...

Lazio-Empoli, moviola: il gol annullato a Caputo e il rigore chiesto da Immobile - Lazio-Empoli, moviola: il gol annullato a Caputo e il rigore chiesto da Immobile - La prova dell’arbitro Aureliano nel lunch match di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto bolognese ha ammonito quattro giocatori, tra cui Romagnoli che era diffidato ...