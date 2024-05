Serie A - la MOVIOLA LIVE | annullato un gol al Genoa

Le Probabili formazioni di Genoa-Sassuolo , match della trentaseiesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . La partita è in programma alle 15:00 di domenica 6 maggio nella cornice dello stadio Ferraris, dove i rossoblù, tranquilli in chiave salvezza, ...

Lazio, Roma, Serie A, Real Madrid: le ultimissime - Lazio, Roma, serie A, Real Madrid: le ultimissime - I biancocelesti battono l'Empoli per 2-0 e volano matematicamente in Europa. De Rossi ritrova Abraham a disposizione. Ecco dove seguire i match di oggi. Ancelotti protagonista della festa scudetto dei ...

Serie A, i risultati della 36^: sogno Champions per la Lazio, Empoli nei guai - serie A, i risultati della 36^: sogno Champions per la Lazio, Empoli nei guai - Empoli nei guai dopo la sconfitta in casa di una Lazio che celebra i 50 anni dal primo Scudetto e che gufa la Roma per acchiappare un insperato posto al sole: Tudor torna a sorridere con Patric e ...

A ottant’anni di distanza il Genoa gioca un incontro di campionato a Cuneo, pareggiandolo 0-0 con la squadra femminile - A ottant’anni di distanza il genoa gioca un incontro di campionato a Cuneo, pareggiandolo 0-0 con la squadra femminile - A ottant’anni di distanza il genoa gioca un incontro di campionato a Cuneo, pareggiandolo 0-0 con la squadra femminile ...