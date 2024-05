Anche Fedez era presente… - spuntano due testimoni sul pestaggio di Iovino

(Di domenica 12 maggio 2024) Stando a quanto riporta La Repubblica, il rapper Fedez sarebbe stato riconosciuto da due vigilantes sotto la casa del personal trainer, Cristiano, a Citylife, dove è avvenuto il: «Impossibile non riconoscerlo, quando tutto è finito sono risaliti sul van e sono scappati», hanno dichiarato. Ci sarebbe stato anche il rapper, insomma, tra le persone scese da quel van, e con lui anche una ragazza. Fedez sarebbe stato ripreso anche dalle telecamere di sorveglianza del palazzo di, ma non sarebbe indagato per l’aggressione. Tutto era iniziato poche ore prima, in un locale della città, il The Club di Largo La Foppa, da una battuta di, forse un apprezzamento alla ragazza che accompagnava Fedez. Di lì, la rissa, con tanto di tavoli e sedie ribaltate, documentata da telecamere e ...

Il rapper non è indagato e la procura non riferisce dettagli sull'indagine ma il personale di sicurezza lo collocherebbesulla scena insieme a una "ragazza bionda"

