Modena - abusi sessuali su una 12enne

su una 12enne che aveva invitato a casa due amici. A riportare il fatto è 'Qn' secondo cui la violenza sarebbe avvenuta nel modenese. "Una vicenda per il momento avvolta dal massimo riserbo e che si sarebbe verificata giorni fa, ma emersa solo ieri quando la giovane si è recata in

Una ragazza di 12 anni è stata vittima di abusi sessuali fra le mura di casa. È quanto accaduto in provincia di Modena e, come riportato dalla stampa locale, i presunti autori sono due giovani poco più grandi di lei, di età compresa fra i 15 e i 16 ...

Una violenza tra minorenni che si sarebbe compiuta tra le mura di casa . Un incontro che doveva essere tra amici e che invece si sarebbe trasformato in orrore per una ragazzina di soltanto 12 anni, che si è presentata al pronto soccorso ...

