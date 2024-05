Cina | lancio di un satellite dal Centro di Jiuquan 1

(Di domenica 12 maggio 2024), 12 mag – (Xinhua) – Un razzo Lunga Marcia-4C con a bordo ilShiyan-23 decolla daldisatellitare di, nel nord-ovest della, il 12 maggio 2024. Il razzo e’ decollato alle 7:43 (ora di Pechino) dal sito die ha inviato ilShiyan-23 nell’orbita prestabilita. Ilsara’ utilizzato principalmente per il monitoraggio dell’ambiente spaziale. (Xin) Agenzia Xinhua

