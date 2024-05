Casnigo - 24enne aggredita dal compagno | è grave

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 12 maggio 2024). Una ragazza di 24 anni è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere statadal. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno in via Carrali, una zona impervia del paese: sul posto i carabinieri della compagnia di Clusone, insieme ai vigili del fuoco e ai mezzi di soccorso arrivati con due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Ancora poche e frammentarie le informazioni a disposizione: le indagini sono affidate ai carabinieri di Clusone.