Paura al centro commerciale - crolla controsoffitto | persone in fuga

(Di domenica 12 maggio 2024) Momenti di grandissimaquelli che si sono vissuti nel noto, ilto:inAttimi che difficilmente dimenticheranno i clienti e leche nella giornata di ieri, sabato 11 maggio, si erano recate al“Campania” di Marcianise (provincia di Caserta) per trascorrere una giornata diversa. Momenti di grande, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Cosa è successo? Come dimostrano le immagini ed i filmati dei social network ildel nototo proprio nella tarda serata di ieri....

Ubriaco, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: paura in centro a Jesolo - Ubriaco, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: paura in centro a Jesolo - Un 33enne di Vicenza, di origini sudamericane, era al volante di una fiammante Bmw verso le 22 quando ha sgommato a tutto gas e perso il controllo dell'auto ...

Paura al Centro commerciale: crolla il tetto della struttura - paura al Centro commerciale: crolla il tetto della struttura - Crollo e paura al Centro commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta. L’episodio si è verificato intorno alle 22:30 di ieri, quando le aree commerciali, i negozi e gli store erano già ...

Matteo Falcinelli: “Grazie a tutte le persone e istituzioni per vicinanza” - Matteo Falcinelli: “Grazie a tutte le persone e istituzioni per vicinanza” - "Nonostante questo per me sia un momento estremamente drammatico, ovviamente pieno di dolore, di tristezza e di tanta, tanta paura, ci tenevo personalmente a ...