Quirinale | da Bolzano a Ragusa - domani i nuovi Alfieri della Repubblica da Mattarella**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 12 maggio 2024) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – C’è Matteo Zago, di, che a soli otto anni è riuscito a fermare un veicolo in movimento che rischiava di schiantarsi a causa del malore che aveva colpito il padre mentre era alla guida. Sofia Gentile, 19 anni, è invece di Vittoria, in Provincia di, e attraverso la musica sottolinea l?importanzaculturalegalità. Sono i simboli di un’Italia dove dall’estremo nord all’estremo sud è possibile incontrare giovani capaci di incarnare quei valori che possono consentire loro di farsi costruttori di un futuro sostenibile, diventando adulti consapevoli dell?importanzasolidarietà in un mondo attraversato da conflitti, cambiamenti climatici, crisi ambientali. Come ogni anno il Presidente, Sergio ...