MotoGP - il GP di Francia come Caccia a Ottobre Rosso! Il Mondiale sarà a sua volta una gara di resistenza a tre?

(Di domenica 12 maggio 2024) “È difficile capire quando ritirarsi in unadi” dice Bart Mancuso, capitano del sommergibile americano Dallas, nel film “”. La frase viene pronunciata in uno dei momenti di massima tensione nella battaglia tra il sottomarino statunitense e due sovietici. L’avveniristico, intenzionato a disertare, e il Konovalov, inviato a impedire la defezione della controparte tecnologicamente più evoluta. Anche oggi a Le Mans,nell’opera letteraria prima e cinematografica poi, si è vista unadi. Peraltro nel segno del. Non nel senso di Urss, bensì di Ducati. Jorge Martin, Marc Marquez e Francesco Bagnaia, citati ...

Rexal Villorba Corse centra il primo podio nel Super Trofeo a Spa - Rexal Villorba Corse centra il primo podio nel Super Trofeo a Spa - In gara 1 del secondo round 2024 il team trevigiano celebra la piazza d’onore assoluta di Strignano-Di Folco e arrivano punti dalle classi Am con Saleilles ed LC con i Privitelio. gara 2 interrotta co ...

LBA, play-off, Germani Brescia - Estra Pistoia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming - LBA, play-off, Germani Brescia - Estra Pistoia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming - Sono 9 i precedenti in Serie A tra le squadre, 6 dei quali conquistati dai lombardi, che non hanno mai perso in casa in 5 occasioni contro i toscani. L’ultima vittoria di Pistoia contro Brescia è ...

LBA Playoff - Tutto sul quarto di finale tra Germani Brescia e Estra Pistoia - LBA Playoff - Tutto sul quarto di finale tra Germani Brescia e Estra Pistoia - Il quadro delle Gare 1 dei quarti di finale degli LBA Playoff UnipolSai 2024 si chiude con Germani Brescia – Estra Pistoia, ossia la sfida tra le teste di serie numero 3 e ...