MotoGP GP Francia - Marquez | Bellissima rimont - il passo c’era

(Di domenica 12 maggio 2024) Le parole di Marcdopo la seconda posizione conquistata nella gara del Gran Premio di: “È stata unaa dal tredicesimo posto. Oggi sono partito bene ma non come ieri, quindi ci è voluto un po’ di tempo per superare gli altri, specialmente all’inizio con le gomme nuove. Dopo sono riuscito a gestire, il. Ho provato per cinque giri a superare Bagnaia, ma lui frenava tardissimo. E all’ultimo giro ho detto’ Ci provo!’. Lui mi conosce, voi mi conoscete: l’ho fatto, è stato un bel sor. Sono riuscito a tenere la linea e a difendermi. Sono felicissimo, ringrazio il team. Continuiamo a imparare cose su questa moto e oggi eravamo davvero veloci”. SportFace.