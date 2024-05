Lavoro | Bonaccini - ‘Pd ha sua autonomi - ognuno libero di firmare o no referendun Cgil’**

(Di domenica 12 maggio 2024) Roma, 12 mag (Adnkronos) – “Un partito non può schiacciarsi su una mobilitazione legittima di un sindacato. Noi abbiamo la nostraa,di andare ao no, come ha detto la segretaria. Stiamo facendo una battaglia per il salario unico legale, una grande conquista, sulla quale sono d’accordo tutte le opposizioni. Sul tema del referendum chi vuole, legittimante, lo fa. Chi non vuole, legittimamente, lo fa. Io non ho firmato quei quesiti, anche se su un paio sto riflettendoci seriamente”. Lo ha detto Stefano, a In mezz’ora, sul referendum della Cgil sul Jobs Act. L'articolo CalcioWeb.

