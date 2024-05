LIVE – Inter-Sassuolo Femminile 0-1 | subito sotto - segna Prugna

(Di domenica 12 maggio 2024)è l’incontro valido per la nona giornata della seconda fase di Serie A2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI IL TASTO F50-1 9? MILINKOVIC SFIORA IL PARI! Ci prova l’a reagire con la centrocampista serba, ma la sua conclusione di piatto destro termina di poco al lato. 5? GOL DEL! In gol già la squadra di Piovani, con la rete diche col destro ha superato Cetinja. Secondo gol stagionale. 15.05 INIZIA LA PARTITA AL ...

LIVE Internazionali di Roma: in campo Passaro contro Borges e altre tre sfide - live Internazionali di Roma: in campo Passaro contro Borges e altre tre sfide - L'azzurro entra in scena contro il portoghese Nuno Borges. Terzo incontro sul Centrale per il n. 1 Djokovic contro Tabilo ...

RECAP! Tennis, Roma Masters 1000 day 5: live blog, aggiornamenti in tempo reale, risultati - RECAP! Tennis, Roma Masters 1000 day 5: live blog, aggiornamenti in tempo reale, risultati - TENNIS - live blog Roma Masters 1000, quinta giornata. Tutto quello che c'è da sapere per rimanere aggiornati sul quinto Masters 1000 della stagione, il terzo s ...

Napoli Milan Femminile LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Napoli Milan femminile live: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Il Milan femminile ospite del Napoli nella giornata 9 della Poule salvezza della Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live Il Milan femminile affronta il Napoli allo stadi ...