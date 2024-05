La grande musica a Villa d’Este - il 21 giugno Mario Biondi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 12 maggio 2024) Roma, 6 mag. (askanews) –, hotel 5 stelle a Cernobbio, sul Lago di Como, ospita il live di, il 21. Reduce da show in varie parti del mondo e dal successo del recente tour teatrale “Crooning – The Italian Tour”, che ha registrato il sold out in tutte le città in cui ha fatto tappa,si esibirà in un concerto in cui proporrà diversi pezzi dell’ultimo album “Crooning Undercover”, oltre ai suoi brani più amati e ad alcune reinterpretazioni del repertorio internazionale. Con lui sul palco la sua storica band. L'articolo proviene da Ildenaro.it.