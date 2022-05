LIVE – Giro d’Italia 2022, ottava tappa Napoli-Napoli: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 14 maggio 2022) La DIRETTA scritta dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2022, che continua oggi con la frazione di 153 chilometri che vede partenza e arrivo a Napoli. Una giornata che celebra Procida, capitale italiana della cultura e punto focale della corsa di oggi con una salita breve ma impegnativa a caratterizzare il circuito che dovranno affrontare i corridori. Una tappa da prendere con le molle, alla vigilia di una giornata che si preannuncia molto importante sul Blockhaus. Sportface vi racconterà la tappa fin dai primi metri con il LIVE testuale, per non farvi perdere assolutamente nulla. Segui il LIVE a partire dalle 13:40 ottava tappa: PERCORSO E ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Lascritta dell’del, che continua oggi con la frazione di 153 chilometri che vede partenza e arrivo a. Una giornata che celebra Procida, capitale italiana della cultura e punto focale della corsa di oggi con una salita breve ma impegnativa a caratterizzare il circuito che dovranno affrontare i corridori. Unada prendere con le molle, alla vigilia di una giornata che si preannuncia molto importante sul Blockhaus. Sportface vi racconterà lafin dai primi metri con iltestuale, per non farvi perdere assolutamente nulla. Segui ila partire dalle 13:40: PERCORSO E ...

Advertising

giroditalia : ?? @RichardCarapazM, alongside @mathieuvdpoel and @NarvaezJho, has taken a small lead over the Mglia rosa group. ??… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 7? ???? @tom_dumoulin, @koenbouwma, @BaukeMollema, ???? @davideformolo, ???? Diego Andrés… - giroditalia : ??Monte Viggiano: 6,6 km at 9,1%. Max 15%. Live ?? - infoitsport : DIRETTA Giro d'Italia 2022, Napoli-Napoli LIVE: uno scenario magico, percorso che si presta a sorprese - rocaille_rococo : RT @giroditalia: ?? @RichardCarapazM, alongside @mathieuvdpoel and @NarvaezJho, has taken a small lead over the Mglia rosa group. ?? @Richar… -