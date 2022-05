Ralph Lauren celebra i 50 anni della polo in un libro da collezione (Di martedì 10 maggio 2022) Alzi la mano chi non ne ha mai indossata una. In mille e più varianti colore, con il giocatore di polo ricamato sul petto - quasi un simbolo di appartenenza-, con il colletto che da grandi abbiamo imparato a portare leggermente sollevato, sbottonato, la polo di Ralph Lauren è uno dei capi icona dello stile americano, che conoscono e riconoscono tutti, a qualsiasi latitudine. Sono gli anni Settanta, un giovane Ralph Lauren, con il pallino per le cravatte, (tutto ebbe inizio da lì), pensa a una camicia di cotone a mezza manica, la polo appunto, e la produce in 24 colori: «Da un lato, il giocatore di polo sulla maglia rappresenta un elemento di ispirazione», ha dichiarato una volta Ralph, «Dall'altro, più semplicemente, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 10 maggio 2022) Alzi la mano chi non ne ha mai indossata una. In mille e più varianti colore, con il giocatore diricamato sul petto - quasi un simbolo di appartenenza-, con il colletto che da grandi abbiamo imparato a portare leggermente sollevato, sbottonato, ladiè uno dei capi icona dello stile americano, che conoscono e riconoscono tutti, a qualsiasi latitudine. Sono gliSettanta, un giovane, con il pallino per le cravatte, (tutto ebbe inizio da lì), pensa a una camicia di cotone a mezza manica, laappunto, e la produce in 24 colori: «Da un lato, il giocatore disulla maglia rappresenta un elemento di ispirazione», ha dichiarato una volta, «Dall'altro, più semplicemente, ...

