LIVE Italia-Canada 4-2 curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gli azzurri sono avanti con uno splendido quarto end! (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.50 Martello ancora canadese nel quinto end: Mosaner e Constantini anche senza l’ultima stone sono stati fenomenali nel quinto end. 2.48 DUE PUNTI PER L’Italia! Niente da fare per il Canada! Gli azzurri sono avanti 4-2 dopo quattro end! 2.47 Stone perfetta scagliata da Costantini: c’è la guardia Italiana. Diventa complicatissimo l’ultimo tiro per i canadesi. 2.45 Morris cerca di bocciare la guardia per poi muovere anche le due stone Italiane al centro: niente da fare! 2.44 Buonissimo tiro per Mosaner che difende le due stone Italiane valide. 2.43 Mosaner mette la stone gialla centrale a protezione delle due al centro della home. 2.42 Stone ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.50 Martello ancora canadese nel quinto end: Mosaner e Constantini anche senza l’ultima stonestati fenomenali nel quinto end. 2.48 DUE PUNTI PER L’! Niente da fare per il! Gli4-2 dopo quattro2.47 Stone perfetta scagliata da Costantini: c’è la guardiana. Diventa complicatissimo l’ultimo tiro per i canadesi. 2.45 Morris cerca di bocciare la guardia per poi muovere anche le due stonene al centro: niente da fare! 2.44 Buonissimo tiro per Mosaner che difende le due stonene valide. 2.43 Mosaner mette la stone gialla centrale a protezione delle due al centro della home. 2.42 Stone ...

Advertising

Eurosport_IT : È iniziato il match di curling Italia - Cina ?? Mosaner e Constantini sono già qualificati alle semifinali, ma vogl… - fanpage : Ottava vittoria consecutiva per l'Italia del curling! Forza azzurri! #Beijing2022WinterOlympics #beijing2022… - sportface2016 : ?? #Live #Curling Dodicesima sessione ?? #CONSTANTINI FENOMENALE, bocciata da urlo e 4 punti italiani quando tutt… - AlessandroAima1 : RT @sportface2016: ?? #Live #Curling Tredicesima sessione ?? Dopo due end, l'Italia ???? è in svantaggio per 1-2. Primo end favorevole agli… - zazoomblog : LIVE Italia-Canada 1-2 curling misto Olimpiadi 2022 in DIRETTA: canadesi avanti dopo due end - #Italia-Canada… -