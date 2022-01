Elezione presidente della Repubblica: fumata nera anche nella quarta giornata di voto (Di giovedì 27 gennaio 2022) Elezioni del presidente della Repubblica: al via oggi, giovedì 27 gennaio, il quarto giorno di voto, con il quorum che si abbassa a 505 voti. Le prime tre giornate si sono concluse con un nulla di fatto. Ieri, mercoledì 26, il risultato è stato un testa a testa tra Sergio Mattarella e Guido Crosetto, con L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Elezioni del: al via oggi, giovedì 27 gennaio, il quarto giorno di, con il quorum che si abbassa a 505 voti. Le prime tre giornate si sono concluse con un nulla di fatto. Ieri, mercoledì 26, il risultato è stato un testa a testa tra Sergio Mattarella e Guido Crosetto, con L'articolo proviene da Inews24.it.

