Quirinale, Meloni: «Lo stallo di questi giorni è un insulto agli italiani, con Crosetto smuoviamo le acque»

Il perché il voto a Guido Crosetto? Un segnale, un forte segnale. Bisogna immediatamente cancellare l'immagine che il Parlamento sta dando agli italiani. Un'immagine incomprensibile perché non si può continuare a rimanere per giorni in una situazione di stallo. E Giorgia Meloni lo dice a chiare lettere.

Quirinale, Giorgia Meloni: basta stallo politico

«Il Presidente della Repubblica dovrebbe essere eletto direttamente dal popolo. Lo stallo di questi giorni è un insulto agli italiani. Il nostro voto a Crosetto è per smuovere le acque di questo stallo politico. Persona capace, onesta e ...

