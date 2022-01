Advertising

95_addicted : Ma è Monica Guerritore #CePostaPerTe - StraNotizie : Monica Guerritore: 'Ristori non solo ai teatri ma anche agli attori' - OOOH_Events : Monica Guerritore dirige e interpreta L'Anima Buona di Sezuan il 3 febbraio @teatromariacan1 di Sulmona. Acquista i… - RVicinato : Monica Guerritore in scena a Sulmona con L’anima buona di Sezuan - Il 3 febbraio alle 21:00 torna la grande prosa a… -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Guerritore

Adnkronos

L'attrice sugli interventi per il settore dello spettacolo cita Brecht: "Non pretendo giustizia, ma equità!" " Non pretendo giustizia, ma equità!".cita il drammaturgo Bertolt Brecht commentando all'AdnKronos il decreto legge Sostegni varato dal Governo e le misure di ristoro per lo spettacolo dal vivo , pari a 111,5 milioni di ...... giovedì 3 febbraio alle 21:00 andrà in scena L'anima buona di Sezuan di BertoltBrecht , con la regia di, una tra le attrici più iconiche del teatro italiano. Prodotto da Best Live ...(Adnkronos) - "Non pretendo giustizia, ma equità!". Monica Guerritore cita il drammaturgo Bertolt Brecht commentando all'AdnKronos il decreto legge Sostegni varato dal Governo e le misure di ristoro p ...Come si costruisce uno spettacolo teatrale? Come si entra in una parte? Per rispondere a queste domande, i Teatri di Siena danno il via alla rassegna ‘A tu per tu con...’ una serie di incontri special ...