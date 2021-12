Protezione Civile Regione: prorogata l’allerta meteo sulla Campania (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l’allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo attualmente in vigore su tutta la Campania, fino alle 23.59 di domani, lunedì 6 dicembre. Per tutta la giornata di oggi e per l’intera giornata di domani si prevedono precipitazioni sparse, che potrebbero avere anche carattere di rovescio e temporale, intensi in alcuni punti del territorio. A questo quadro meteo sono ancora associate possibili raffiche di vento nel corso delle precipitazioni. Si prevede un rischio idrogeologico che potrebbe manifestarsi con allagamenti, inondazioni, problemi derivanti da fenomeni connessi ai sistemi di smaltimento delle acque ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Ladella, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogatocon livello di criticità idrogeologica di colore Giallo attualmente in vigore su tutta la, fino alle 23.59 di domani, lunedì 6 dicembre. Per tutta la giornata di oggi e per l’intera giornata di domani si prevedono precipitazioni sparse, che potrebbero avere anche carattere di rovescio e temporale, intensi in alcuni punti del territorio. A questo quadrosono ancora associate possibili raffiche di vento nel corso delle precipitazioni. Si prevede un rischio idrogeologico che potrebbe manifestarsi con allagamenti, inondazioni, problemi derivanti da fenomeni connessi ai sistemi di smaltimento delle acque ...

Ultime Notizie dalla rete : Protezione Civile PATERNO': SCUOLE COMUNALI CHIUSE IL 6 E 7 DICEMBRE 2021 PER SANIFICAZIONE Il Sindaco Nino Naso nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, viste le richieste dei Dirigenti Scolastici di disinfestazione locali delle scuole statali primaria e secondaria di primo grado, dell'infanzia, ...

Maltempo, grandinata a Viterbo VITERBO - Era stata diramata l'allerta idrogeologica, dalla Protezione Civile, a partire dalla tarda serata di ieri e per le successive 12 - 18 ore durante le quali si prevedevano precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con ...

Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 4 dicembre Adnkronos Protezione Civile Regione: prosegue allerta meteo Gialla su Campania Allerta meteo in Campania: le previsioni per lunedì 6 dicembre. Fino alle 23.59 di domani, lunedì 6 dicembre, temporali e raffiche di vento ...

Altre 24 ore di allerta meteo in Campania Per tutta la giornata di oggi e per l’intera giornata di domani si prevedono precipitazioni sparse, che potrebbero avere anche carattere di rovescio e temporale, intensi in alcuni punti del territorio ...

