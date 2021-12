Claudio Baglioni, la brutta notizia ha raggiunto il cantante poco fa: “Risveglio traumatico” (Di domenica 5 dicembre 2021) Il primo sabato sera targato Baglioni è da dimenticare per Canale 5. Uno show notevole per contenuti e scrittura, oltre che livello dell'intrattenimento, con la presenza di tante star della musica italiana e non solo della musica, che si ferma a 2.322.000 spettatori pari al 14% di share. Risultato deludente per "uno spettacolo da Rai1", hanno commentato in molti, facendo notare come il livello di "Uà – Uomo di varie età" fosse ben oltre la media di quello che Canale 5 è solita proporre al suo pubblico. Non solo per gli ospiti, da Renato Zero a Pierfrancesco Favino, da Eros Ramazzotti a Giorgia, ma soprattutto per il peso specifico dell'intrattenimento proposto. E infatti è Rai1 a beneficiarne in termini di ascolti, con Milly Carlucci che esulta nel primo sabato libero dal confronto con Maria De Filippi. Ballando con le Stelle ha conquistato 3.807.000 spettatori ... Leggi su howtodofor (Di domenica 5 dicembre 2021) Il primo sabato sera targatoè da dimenticare per Canale 5. Uno show notevole per contenuti e scrittura, oltre che livello dell'intrattenimento, con la presenza di tante star della musica italiana e non solo della musica, che si ferma a 2.322.000 spettatori pari al 14% di share. Risultato deludente per "uno spettacolo da Rai1", hanno commentato in molti, facendo notare come il livello di "Uà – Uomo di varie età" fosse ben oltre la media di quello che Canale 5 è solita proporre al suo pubblico. Non solo per gli ospiti, da Renato Zero a Pierfrancesco Favino, da Eros Ramazzotti a Giorgia, ma soprattutto per il peso specifico dell'intrattenimento proposto. E infatti è Rai1 a beneficiarne in termini di ascolti, con Milly Carlucci che esulta nel primo sabato libero dal confronto con Maria De Filippi. Ballando con le Stelle ha conquistato 3.807.000 spettatori ...

