Bayern Monaco, Kimmich: «Pallone d’Oro? Individualmente non sono così bravo» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Joshua Kimmich ha commentato la sua esclusione dalla lista dei candidati alla vittoria del Pallone d’Oro Intervistato dai microfoni di Sport1, Joshua Kimmich ha commentato la sua esclusione dalla lista dei possibili vincitori del Pallone d’Oro. Ecco le parole del giocatore del Bayern Monaco. NESSUNA SORPRESA – «Non sono sorpreso, non sono un buon giocatore individuale. Non ho visto la rosa dei candidati, per me l’importante è che la squadra vinca». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Joshuaha commentato la sua esclusione dalla lista dei candidati alla vittoria delIntervistato dai microfoni di Sport1, Joshuaha commentato la sua esclusione dalla lista dei possibili vincitori del. Ecco le parole del giocatore del. NESSUNA SORPRESA – «Nonsorpreso, nonun buon giocatore individuale. Non ho visto la rosa dei candidati, per me l’importante è che la squadra vinca». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #BayernMonaco , dieci giorni ad #Hernandez per evitare il carcere ??La situazione #LBDV #LeBombeDiVlad #News http… - Cucciolina96251 : RT @CalcioNews24: Ecco cosa è successo nell'ultima giornata di #Bundesliga ?? - CalcioNews24 : Ecco cosa è successo nell'ultima giornata di #Bundesliga ?? - lordmaquac : @DiMarzio Ma perché quelli del Bayern Monaco devono far sentire una merda tutti gli altri? Troppa umiltà AHAHAHAH - LeBombeDiVlad : ???? #BayernMonaco , dieci giorni ad #Hernandez per evitare il carcere ??La situazione #LBDV #LeBombeDiVlad #News -