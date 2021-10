Ballottaggi 2021, l’affluenza in Campania crolla al 35,90%: i dati a Melito, Afragola, Benevento e Caserta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Resta bassa l’affluenza alle urne per il Ballottaggio in Campania. Alle ore 23, secondo i dati del Ministero dell’Interno, hanno votato il 35,90% degli aventi diritto, contro il 26,98% delle ore 19 e il 10,05% delle ore 12. Ballottaggi 2021, l’affluenza in Campania crolla al 35,90% Si tratta di numeri in calo rispetto al primo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Resta bassaalle urne per ilo in. Alle ore 23, secondo idel Ministero dell’Interno, hanno votato il 35,90% degli aventi diritto, contro il 26,98% delle ore 19 e il 10,05% delle ore 12.inal 35,90% Si tratta di numeri in calo rispetto al primo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

