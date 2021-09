‘L’uomo la bestia e la virtù’, l’opera Pirandelliana alla Sala Umberto di Roma (Di mercoledì 29 settembre 2021) ‘L’uomo la bestia e la virtù’, di Luigi Pirandello. Una Produzione ‘I Due Della Città Del Sole & Altra Scena’, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Con Giorgio Colangeli, Vincenzo De Michele e Valentina Perrella, e con Cristina Todaro – Alessandro Giova – Alex Angelini – Alessandro Solombrino – Giacomo Costa. Edizione del centenario 1919 e 2019; lo spettacolo, in tournée in diverse città d’Italia, debutta in cartellone al Teatro Sala Umberto di Roma nella stagione 2021/2022 ‘L’uomo la bestia e la virtù’, un classico pirandelliano Il David di Donatello Giorgio Colangeli veste i panni del “trasparente” professor Paolino nella rilettura registica di Giancarlo Nicoletti di uno dei classici ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021)lae la, di Luigi Pirandello. Una Produzione ‘I Due Della Città Del Sole & Altra Scena’, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Con Giorgio Colangeli, Vincenzo De Michele e Valentina Perrella, e con Cristina Todaro – Alessandro Giova – Alex Angelini – Alessandro Solombrino – Giacomo Costa. Edizione del centenario 1919 e 2019; lo spettacolo, in tournée in diverse città d’Italia, debutta in cartellone al Teatrodinella stagione 2021/2022lae la, un classico pirandelliano Il David di Donatello Giorgio Colangeli veste i panni del “trasparente” professor Paolino nella rilettura registica di Giancarlo Nicoletti di uno dei classici ...

