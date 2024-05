(Di lunedì 13 maggio 2024) L'attaccante francese si separerà dai rossoneri per un'avventura in MLS. L'emozionante annuncio in un video: "Ilrimarrà per sempre nel mio cuore"

Milan o, 13 mag. - (Adnkronos) - "Sono qua per dirvi che giocherò le due mie ultime partite al Milan . Io continuerò la mia carriera, ma in MLS. Sono molto molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto nel Milan , in questi tre anni. È il momento ...

Milan o, 13 mag. – (Adnkronos) – “Sono qua per dirvi che giocherò le due mie ultime partite al Milan . Io continuerò la mia carriera, ma in MLS. Sono molto molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto nel Milan , in questi tre anni. È il momento ...

"Lascio a fine stagione". Giroud annuncia l'addio al Milan: dove andrà in estate - "lascio a fine stagione". Giroud annuncia l'addio al milan: dove andrà in estate - L'attaccante francese si separerà dai rossoneri per un'avventura in MLS. L'emozionante annuncio in un video: "Il milan rimarrà per sempre nel mio cuore" ...

50 anni dallo scudetto della Lazio, la Zecca conia medagli speciale - 50 anni dallo scudetto della Lazio, la Zecca conia medagli speciale - In occasione del 50esimo anniversario del primo storico scudetto conquistato dalla squadra biancoceleste nel 1974, l`Istituto Poligrafico e Zecca dello ...

Premio Maestrelli, Albertini: "Immobile all'Europeo Ha sempre dimostrato..." - VIDEO - Premio Maestrelli, Albertini: "Immobile all'Europeo Ha sempre dimostrato..." - VIDEO - Tra gli ospiti della cerimonia del Premio Maestrelli anche Demetrio Albertini. L'ex milan e Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti in merito alla Nazionale italiana in vista ...