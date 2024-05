Zanzare tropicali ovunque - l’estate sarà pessima

(Di lunedì 13 maggio 2024)è vicina,con ogni probabilità secondo gli esperti caratterizzata dalla presenza delle, è bene essere cauti. È ormai iniziato il conto alla rovescia in vista del, stagione particolarmente attesa da chi ama il caldo e non vede l’ora di poter accantonare almeno per un periodo maglioni e cappotti. In un periodo come questoinevitabile dover convivere con temperature elevate e non sempre sopportabili, che potrebbero rendere pesanti le nostre nottate.in arrivo potrebbe essere caratterizzata dalla presenza delle– Foto Cityrumors.itSi tratta però di una fase dell’anno che è solitamente caratterizzata dalla diffusione di insetti che si possono rivelare davvero ...

L'infettivologo all'Adnkronos: "Le città stanno diventando il loro ambiente preferito, un grande problema e le temperature elevate non aiutano" Zanzare tropicali , inclusa la Culex pipiens che si trova nell'emisfero boreale, sono state trovate in ...

Zanzare tropicali trovate in Scozia: l'esperto spiega perché non è affatto un buon segnale - zanzare tropicali trovate in Scozia: l'esperto spiega perché non è affatto un buon segnale - A rilevarlo, così come riporta l’agenzia di stampa Adnkronos, è stata una ricerca dell’università di Glasgow che ha identificato esattamente 16 tipi di zanzare che sono prevalenti in climi ben più cal ...

Catteruccia, 'farmaci per le zanzare per fermare la malaria' - Catteruccia, 'farmaci per le zanzare per fermare la malaria' - Combattere la diffusione della malaria con farmaci per le zanzare da usare al posto degli insetticidi, che hanno perso efficacia. (ANSA) ...

Meteo: l'aurora boreale anche in Abruzzo, il Video è emozionante - Meteo: l'aurora boreale anche in Abruzzo, il Video è emozionante - METEO, PREVISIONI DEL TEMPO affidabili sempre aggiornate, MARI e VENTI, NEVE, previsioni meteo fino a 15 giorni, notizie e video ...