(Di lunedì 13 maggio 2024) Ancona, 13 maggio 2024 - Da un lato la spasmodica ricerca dell’unità, perché le prossime scadenze elettorali richiedono "massima condivisione". Dall’altro un messaggio che funge da monito ad uno dei pezzi da novanta del Pd, il sindaco uscente di Pesaro Matteo, in corsa per Bruxelles, che avevato in un duello televisivo il governatore Francesco, su temi come la sanità marchigiana: "Lo capisco, comprendo il messaggio. Ma questo non è il momento dei personalismi e degli spot elettorali. Serve ricostituire la nostra comunità e dare una mano alDemocratico", ha esortato la segretaria regionale Chantal Bomprezzi, nella conferenza ad un anno e qualche mese dalla vittoria alle Primarie, dopo la sconfitta alle Regionali e il commissariamento, e in cui sono state presentate le tante attività portate ...

di Sara D’Alessandro CASENTINO Nel comune di Castel Focognano, in vista delle prossime elezioni comunali in programma per l’8 e il 9 giugno, è adesso ufficiale la ri candida tura dell’attuale primo cittadino Lorenzo Remo Ricci , pronto a correre per ...

Ricci sfida Acquaroli: "Confrontiamoci in tv". Ma il partito lo gela - ricci sfida Acquaroli: "Confrontiamoci in tv". Ma il partito lo gela - Marche, la segretaria regionale dem Bomprezzi sull’uscita del sindaco di Pesaro: "No a personalismi e spot elettorali: ricostruire la nostra comunità". E il governatore chiude il discorso: "Deve aver ...

Ricci rilancia sfida tv ad Acquaroli, Marche non hanno una rotta - ricci rilancia sfida tv ad Acquaroli, Marche non hanno una rotta - "Le Marche non hanno una rotta. Bisogna cambiare strada sulle politiche economiche, su quelle sociali e sanitarie". (ANSA) ...

Bomprezzi, 'Ricci sfida Acquaroli Capisco ma no a personalismi' - Bomprezzi, 'ricci sfida Acquaroli Capisco ma no a personalismi' - "Comprendo il messaggio che ha voluto lanciare Matteo ricci ma questo non è il momento degli spot televisivi o dei personalismi perché dobbiamo far comprendere al nostro elettorato che è il Partito de ...