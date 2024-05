Stellini | Conte crea valore - vedi Barella o Hakimi Kolarov? All’Inter sanno una cosa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 13 maggio 2024)ha parlato di Antonio, con cui lavora diversi anni e con cui ha vinto anche lo scudetto sulla panchina dell’Inter. CitaRE? Cristiana Telelombardia risponde alle domande su Antonio: «ha vinto spesso e molto spesso subito. Il suo Bari vinse subito, il suo Siena vinse subito, la sua Juventus vinse subito. Ovviamente è un allenatore che spinge sempre a dare il 100%. Fine dei rapporti con le squadre? Non è una domanda che dovreste fare a me, ma più ad altri. A volte mi sembra che si guardi al dito e non alla luna. Vero in qualche situazioneè andato via, persino anche in modo prematuro, maha lasciato. Che tipo di squadra ha ...