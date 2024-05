(Di lunedì 13 maggio 2024) "La pressione militare è necessaria, ma non è sufficiente per sconfiggere pienamente Hamas". Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan

Le indiscrezioni, molte anonime, sono circolate per tutta la giornata di sabato. Ma ciò che finora appare chiaro è che tra Hamas e Israele non si è ancora arrivati a un accordo per il cessate il fuoco . Secondo Haaretz l’intesa era già stata siglata ...

Strage Casteldaccia: ci sono altri due indagati - Ci sono altri due indagati per la strage di Casteldaccia, l'incidente sul lavoro costato la vita a 5 operai, 4 della ditta Quadrifoglio e un interinale di Amap, che lavoravano alla rete fognaria di Ca ...

"Tornare al passato non è realistico". Israele si interroga sul dopo Hamas - "Dal punto di vista strategico la guerra è un disastro", dice al Foglio Brom, ex direttore della divisione strategica dell'Idf. Ma non è d'accordo l'ex consigliere della sicurezza nazionale di Netanya ...

Gli Usa: "Israele deve fare di più per salvare i civili ma a Gaza non c'è genocidio" - "La pressione militare è necessaria, ma non è sufficiente per sconfiggere pienamente Hamas". Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan ...