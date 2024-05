Lecce Udinese - Lucca | Non era facile fare risultat - gara positiva

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lorenzoè intervenuto nel postcontro ilper parlare della vittoria della suaper 2-0 Lorenzo, attaccante dell’, ha contribuito nella vittoria per 2-0 contro ilgrazie alla rete dell’1-0. Ecco le sue parole a Dazn. CANNAVARO – «Voglio ringraziare mister Cannavaro che, in queste settimane di lavoro, mi

Lecce-Udinese non sarà uno scontro salvezza. Per i giallorossi non sarà, anzi, nulla di più che una passerella. Vincere per blindare il 13esimo posto, ma con i postumi della...

Lorenzo Lucca , attaccante dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Lecce: “Era fondamentale ottenere questa vittoria, ma non dobbiamo fermarci qui. Testa allo scontro diretto di domenica contro ...

Le pagelle di Lecce-Udinese: Gallo e Pierotti ancora i più attivi, Baschi stavolta sbaglia - Le pagelle di lecce-Udinese: Gallo e Pierotti ancora i più attivi, Baschi stavolta sbaglia - lecce-Udinese, le pagelle: i ritmi estivi coinvolgono un po' tutti ma inutile giudicare questo aspetto. Pongracic quasi il solito big ...

L’Udinese vince a Lecce, punti d’oro verso la salvezza - L’Udinese vince a lecce, punti d’oro verso la salvezza - 2 minuti per la lettura lecce (ITALPRESS) – Vittoria pesantissima per l’Udinese, che batte 2-0 il lecce già salvo e in un solo colpo sorpassa Empoli e Frosinone e aggancia il Cagliari, lasciando per i ...

Lecce-Udinese finisce 0-2, ma è comunque festa salvezza - lecce-Udinese finisce 0-2, ma è comunque festa salvezza - lecce-Udinese finisce per 0-2 con un gol per tempo ma i 28 mila al Via del Mare possono festeggiare la salvezza matematica. L’Udinese ha maggiori stimoli e porta a casa il match, mentre il lecce fa in ...