Corriera prende fuoco in strada - fumo e paura sulla Nonantolana | 2 intossicati

(Di lunedì 13 maggio 2024) Modena, 13 maggio 2024 –questa mattina per alcuni passeggeri che si trovavano a bordo di unaTper, rimasti coinvolti in un improvviso incendio. Le fiamme, infatti, si sono sprigionate all’improvviso dal motore del mezzo pubblico, situato nel retro dellama ilha invaso anche l’abitacolo e due dei diversi passeggeri presenti sono stati trasportati in ospedale per una lieve intossicazione. L’episodio si è verificato oggi, intorno alle 9.30via. Il guasto si è verificatolinea 551 Crevalcore Modena, partita poco prima dalla stazione delle Corriere di Modena. Il conducente stava infatti percorrendo laquando, giunto all’altezza dell’uscita della tangenziale, nel quartiere Torrazzi, si è reso ...

