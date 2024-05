(Di lunedì 13 maggio 2024) Alvaro Odriozola, difensorea Real Sociedad ed ex, ha parlato a Marca. PASSATO - `Me ne sono andato dal Real Sociedad che er...

Una squadra italiana in una finale del Calcio europeo aspettandomlne almeno un’altra. La Fiorentina , pareggiando 1-1 a Bruges nel ritorno della semi finale di Conference League , ha conquistato l’accesso alla finale del 29 maggio ad Atene. La squadra ...

'Italiano è un genio del calcio': le parole dell'ex Fiorentina - 'Italiano è un genio del calcio': le parole dell'ex fiorentina - Alvaro Odriozola, difensore della real Sociedad ed ex fiorentina, ha parlato a Marca. PASSATO - `Me ne sono andato dal real Sociedad che ero un ragazzino, sono to.

Odriozola: "Lo ritengo un genio del calcio, con lui ho imparato tanto". Il Napoli lo segue - Odriozola: "Lo ritengo un genio del calcio, con lui ho imparato tanto". Il Napoli lo segue - Alvaro Odriozola, ex calciatore di fiorentina e real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano spagnolo Marca.

Odriozola: "Italiano è un genio del calcio, con lui ho imparato tanto" - Odriozola: "Italiano è un genio del calcio, con lui ho imparato tanto" - Alvaro Odriozola, ex difensore di fiorentina e real Madrid e attualmente in forza al real Sociedad, ha parlato a Marca della sua esperienza in maglia viola ...