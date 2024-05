Frana dentro Cava Fornace - analisi Arpat | Rilevato amiant - ma è innocuo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Montignoso (Massa Carrara), 13 maggio 2024 – Uno “scenario non preoccupante: non sussistono pericoli per l'ambiente e per l'incolumità pubblica. Tuttavia dallein corso, è emersa la presenza di fibre dio nel sedimento che il percolato ha depositato sul fondo della Fossa Fiorentina. Il fatto che sia presente un battente di acqua sulla Fossa Fiorentina rende indisponibile l'o alla respirazione e quindi lo rende. Appena lesaranno concluse, forniremo il quadro completo dei risultati”. Così l'ingegnere Stefano Santi, responsabile del settore indirizzo tecnico delle attività di, intervenendo oggi a Montignoso (Massa Carrara), dove è stato fatto il punto sulla situazione alla discarica dell'ex, situata ...