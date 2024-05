Milano, 13 mag. (Adnkronos) – Due ore e quarantacinque minuti. Tanto è durata l’udienza in cui, per la prima volta a quasi 14 anni dall’omicidio di Yara Gambirasio, la difesa di Massimo Bossetti ha potuto visiona re (ma non fotografare) i reperti ...

(Adnkronos) – Due ore e quarantacinque minuti. Tanto è durata l'udienza in cui, per la prima volta a quasi 14 anni dall'omicidio di Yara Gambirasio, la difesa di Massimo Bossetti ha potuto visiona re (ma non fotografare) i reperti che hanno portato ...

Yara, gli avvocati di Bossetti: “Ci sono 23 provette di diluizione che possono essere analizzate” - yara, gli avvocati di bossetti: “Ci sono 23 provette di diluizione che possono essere analizzate” - Sono dunque ripetibili gli accertamenti sul DNA nel caso di yara Gambirasio, secondo i difensori di Massimo bossetti che hanno trovato nel materiale visionato ...

Delitto Yara, gli avvocati di Bossetti: "Verificheremo se è possibile revisione esplorativa" - Delitto yara, gli avvocati di bossetti: "Verificheremo se è possibile revisione esplorativa" - (LaPresse) In corte d'assise a Bergamo lunedì si tenuta l'udienza in cui a quasi 14 anni dall'omicidio di yara Gambirasio, la difesa di ...

Massimo Bossetti, i reperti dell'omicidio di Yara in aula (dopo 5 anni). «C'è materiale per rifare esame del Dna» - Massimo bossetti, i reperti dell'omicidio di yara in aula (dopo 5 anni). «C'è materiale per rifare esame del Dna» - Hanno aperto le tre scatole sigillate, estratto le buste con gli oggetti che sono rimasti del processo per l'efferato omicidio di yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa da Brembate di Sopra ...