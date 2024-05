Inclusione a scuola | PEI - PD - uscite didattic -e, priv -cy, e non solo L’USR Piemonte ripercorre la normativa

Arresto Toti, Rixi: “Dimissioni Deciderà lui. Difficile pensare di governare due anni in assenza del presidente” - Arresto Toti, Rixi: “Dimissioni Deciderà lui. Difficile pensare di governare due anni in assenza del presidente” - "È difficile pensare di governare per due anni in assenza del governatore". Le parole del viceministro leghista dei Trasporti, Edoardo Rixi, su Giovanni Toti e sull'inchiesta della procura di Genova - ...

Locatelli, su tema disabilità 'non si torna indietro' - Locatelli, su tema disabilità 'non si torna indietro' - "La grande riforma sulla disabilità è un salto di qualità e indietro non si torna. Passiamo dall'assistenzialismo al tema dell'inclusione e della valorizzazione dei talenti e della competenza di ogni ...

Pelligrini in seria a ruote o ipovedenti lungo i Cammini per promuovere l’inclusione - Pelligrini in seria a ruote o ipovedenti lungo i Cammini per promuovere l’inclusione - L’iniziativa di due associazioni, Free Wheels e NoisyVision, che in vista del Giubileo 2025 vuole richiamare l’attenzione sul pellegrinaggio inclusivo e accessibile. Dal 18 al 29 maggio, 10 viaggiator ...