OpenAI lancia la nuova intelligenza artificiale GPT-4o - gratis per tutti

(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – Anticipando strategicamente la presentazione Google I/O di martedì,ha svelato GPT-4o (la o sta per omni), laversione del modello GPT-4 che potenzia l'assistente intelligente dell'azienda. Mira Murati, CTO di, ha rivelato durante una diretta streaming che GPT-4o è notevolmente più veloce e introduce miglioramenti nelle capacità testuali, visive e

Fondatore di OpenAI si dimette nuovamente , nega qualsiasi dramma dietro le quinte Il membro Fondatore di OpenAI , Andrej Karpathy, ha annunciato su X (Twitter) la sua uscita dall’azienda. Il ricercatore nato in Slovacchia che ha contribuito a dare ...

Dopo testo e immagini è l'ora dei Video creati dall'intelligenza artificiale generati va. La novità arriva da OpenAI , che ha annunciato il lancio di Sora, modello in grado di produrre una clip partendo da una descrizione testuale. Come già avviene ...

OpenAI svela un nuovo modello di IA che fa da assistente vocale - openai svela un nuovo modello di IA che fa da assistente vocale - openai lancia GPT-4o, un nuovo modello di Intelligenza artificiale generativa accessibile a tutti gratuitamente, che sarà implementato sui prodotti dell'azienda nelle prossime settimane. Lo ha reso ...

OpenAI Spring Update: rivoluzione dell’intelligenza artificiale - openai Spring Update: rivoluzione dell’intelligenza artificiale - aprendo la strada a una nuova era di assistenza virtuale e interazioni umane-macchina. In conclusione, l’openai Spring Update ha segnato un passo significativo avanti nel campo dell’intelligenza ...

La nuova app di ChatGPT è incredibile, ma c’è solo su Mac (per ora) - La nuova app di ChatGPT è incredibile, ma c’è solo su Mac (per ora) - Al momento, però, openai ha rilasciato esclusivamente la versione per MacOS ... ma nelle prossime settimane verranno implementate delle nuove funzioni dedicate all'analisi dei file audio e video. Che ...