Entrano in chiesa e fanno sesso durante la messa | choc a Viareggio - come li sorprende la polizia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Scandalo in. Il tutto è accaduto a, nelladi Sant'Andrea, dove una coppia fuori controllo si è appartata vicino al confessionale, per poi iniziare a consumare un rapporto. Stando a quanto si è appreso, protagonisti del gesto indegno sono un uomo e una donna italiani. I due si sarebbero introdotti nel luogo di culto in condizioni psicofisiche alterate, per poi iniziare a scambiarsi effusioni di fronte ai fedeli, i quali stavano riempiendo laper ladomenicale del pomeriggio. La vicenda risale a ieri, domenica 12 maggio, e ne dà conto La Nazione, su cui si legge che sarebbero stati proprio alcuni fedeli ad accorgersi di quanto stava facendo la coppia, per poi avvertire il parroco che, a sua volta, ha subito chiamato la. E quando gli agenti ...

Due trentenni , un uomo e una donna, sono stati denunciati per le ipotesi di atti osceni in luogo pubblico e per vilipendio alla religione dopo aver consumato un rapporto sessuale in chiesa . È quanto accaduto a Viareggio , in provincia di Lucca, ...

Hanno un rapporto intimo in chiesa poco prima della messa: denunciati - Hanno un rapporto intimo in chiesa poco prima della messa: denunciati - La coppia di trentenni è stata sorpresa in atteggiamenti intimi e appassionati in una chiesa di viareggio, in provincia di Lucca. I due hanno consumato il loro amplesso nei pressi del confessionale ...

Viareggio news, Coppia fa sesso in chiesa prima della messa - viareggio news, Coppia fa sesso in chiesa prima della messa - viareggio news: La polizia è intervenuta in una chiesa a viareggio. Il parroco ha segnalato i due trentenni, italiani, in seguito arrestati. Non ci ...

Viareggio, atti sessuali in chiesa poco prima della messa: denunciati due trentenni - viareggio, atti sessuali in chiesa poco prima della messa: denunciati due trentenni - Due trentenni, un uomo e una donna, sono stati denunciati per le ipotesi di atti osceni in luogo pubblico e per vilipendio alla religione dopo aver consumato un rapporto sessuale in chiesa. È quanto a ...