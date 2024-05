Il St Pauli torna a riveder la Bundesliga dopo tredici anni | la storia del club tra attivismo e brand

(Di lunedì 13 maggio 2024) Amburgo (Germania), 13 maggio 2024 – Contro il razzismo, il sessismo, l’omofobia, accanto ai movimenti LGBT, al sociale e alla solidarietà, stampo antifascista. Tanti ingredienti esplosivi per ilcult di Amburgo , il Stpromosso in13. Ilcon la bandiera del teschio e le ossa incrociate centra il successo in casa per 3-1 sull’Osnabrück, con doppietta di Afolayan e gol del capocannoniere delMarcel Hartel. Così il St, una squadra capace di farsi conoscere anche tramite il proprio ‘’, èto nella massima divisione per la prima volta da quando era retrocesso nel 2011. La ribalta del quartiere notturno più famoso della città. "È una gioia indescrivibile. Siamo ...

