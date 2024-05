Jon Moxley | Sono fiero di essermi ritagliato il mio spazio nella storia del wrestling

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il mese scorso, durante l’evento Windy City Riot, Jonha conquistato l’IWGP World Heavyweight Title, diventando il primo wrestler a detenere il titolo massimo in NJPW, AEW e WWE. Durante una recente intervista rilasciata per Sports Illustrated,ha parlato di quello che, in futuro, potrebbe essere il suo postodel. A ciascuno il suo “Quando sarà tutto finito e sarò stato mangiato da un puma o qualcosa del genere e la gente si guarderà indietro, mi piace pensare che non si saprà dove classificarmi. Non saprete dove mettermi nelle vostre liste, nelle vostre classifiche. Non saprete dove classificarmi, ma non potrete ignorarmi, quindi dovrete darmi il mio. Mi piace”.