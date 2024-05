Foto dell’aurora boreale | la splendida aurora boreale brilla dopo la più grande tempesta geomagnetica degli ultimi 21 anni

(Di lunedì 13 maggio 2024) SpettacolareLe immagini mozzafiato mostrano l’che ha illuminato il cielo durante la più21. Le sfumature verdi e blu sono state visibili fino alla Florida, creando uno spettacolo unico nel suo genere. Un fenomeno eccezionale visto da molte parti del mondo Le aurore boreali sono state avvistate anche in luoghi insoliti, come il sud-ovest dell’Inghilterra, dove di solito non si osserva questo spettacolo. La, raggiungendo temporaneamente livelli G5, ha iniziato il suo spettacolo ...

In tanti, scherzando sui social, lo hanno definito il miglior omaggio alla Fiorentina che poteva esserci. Ma il cielo color viola comparso nella notte tra venerdì e sabato non c’entra niente con l’approdo alla finale di Conference League della ...

Cos’è la “misteriosa” nuvola blu apparsa nel cielo di Boston - Cos’è la “misteriosa” nuvola blu apparsa nel cielo di Boston - Un utente di Reddit si è imbattuto in uno strano fenomeno luminoso mentre percorreva un'autostrada tra Boston e Quincy, negli Stati Uniti: una nuvola ...

Come facciamo a sapere quando ci sarà la prossima aurora boreale in Italia - Come facciamo a sapere quando ci sarà la prossima aurora boreale in Italia - Tra il 10 e l'11 maggio 2024 l'Italia è stata baciata dall'aurora boreale, visibile nei cieli di larga parte dello Stivale. Il fenomeno è scaturito da una forte tempesta geomagnetica provocata dall'at ...

La tempesta perfetta - La tempesta perfetta - L'impetuoso disturbo geomagnetico e il brillamento solare hanno regalato ai cieli d'Europa i colori dell'aurora boreale.