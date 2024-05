Apple | che scivolone con lo spot del nuovo iPad Pro

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 13 maggio 2024) Questa davvero non se l’aspettava nessuno: lascivola clamorosamente in unoe da Cupertino arrivano subito le scuse In un mondo in cui la tecnologia avanza a passi da gigante, ogni nuova pubblicità di un prodottoè attesa con grande anticipazione.pro Ansa-Notizie.comTuttavia, l’ultimodell’Pro M4, ha suscitato non poco clamore, portando l’azienda a un raro momento di autocritica.: la reazione del pubblico alla gaffe dell’azienda della Mela, ha lasciato tutti senza parole La pubblicità in questione, denominata ‘Crush’, ha mostrato una serie di oggetti rappresentativi della creatività umana (tra cui strumenti musicali e opere d’arte), venire letteralmente schiacciati da una pressa idraulica....