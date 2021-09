La campagna elettorale inseguendo l’unico vero uomo politico di Napoli: Maradona (Di mercoledì 29 settembre 2021) In città ci sono le elezioni. Se ne saranno accorti in pochi. O in tanti, visto che come una gara tra poveri sono tutti pronti a correre per i duemiladuecento euro, più vari benefit, che assicura uno scranno a Palazzo San Giacomo per un lustro. Il calcio in queste elezioni è stato materia per il traino di un elettorato implicitamente disprezzato dai candidati. O forse solo consci del tessuto cittadino spesso scadente, a volte imbarazzante. Del resto il mainstream dell’anno, a Napoli, è la “tiktoker” che prende in giro i vigili urbani. Se ci fosse stato ancora bisogno di conferme, è giunto stonato il coretto “difendo la cittààààà” durante Napoli Cagliari che ha plasticamente dimostrato quanto vuota sia la tifoseria azzurra. La tifoseria più fredda d’Italia. Con un bacino di utenza di oltre tre milioni di persone, ed un monopoli effettivo, non si riesce ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) In città ci sono le elezioni. Se ne saranno accorti in pochi. O in tanti, visto che come una gara tra poveri sono tutti pronti a correre per i duemiladuecento euro, più vari benefit, che assicura uno scranno a Palazzo San Giacomo per un lustro. Il calcio in queste elezioni è stato materia per il traino di un elettorato implicitamente disprezzato dai candidati. O forse solo consci del tessuto cittadino spesso scadente, a volte imbarazzante. Del resto il mainstream dell’anno, a, è la “tiktoker” che prende in giro i vigili urbani. Se ci fosse stato ancora bisogno di conferme, è giunto stonato il coretto “difendo la cittààààà” duranteCagliari che ha plasticamente dimostrato quanto vuota sia la tifoseria azzurra. La tifoseria più fredda d’Italia. Con un bacino di utenza di oltre tre milioni di persone, ed un monopoli effettivo, non si riesce ...

Advertising

KRLS : .@sanchezcastejon in campagna elettorale aveva dichiarato che uno degli obbiettivi politici del suo governo era la… - CarloCalenda : ?? Dopo un anno di lavoro duro per Roma, vi aspetto venerdì alle 18 in Piazza del Popolo per chiudere insieme la cam… - marcodimaio : Giorgetti in un’intervista ha dichiarato che #Calenda avrebbe le caratteristiche per amministrare Roma. Per molti c… - micapice : RT @abutiago: Roma è la città italiana più colpita dagli effetti dei cambiamenti climatici, con ondate di calore persistenti e allagamenti… - GGambino80 : L’unica cosa chiara di questo finale di campagna elettorale a #Roma è che il #PD ha una paura atroce di #Calenda e… -