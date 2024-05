Cosa c’entra Miss Universo con i disordini in Nicaragua

(Di venerdì 17 maggio 2024) La nicaraguense Sheynnis Palacios, attuale, non può tornare ine i suoi familiari sono stati costretti all’esilio: lo ha dichiarato Anne Jakrajutatip, Ceo del concorso internazionale di bellezza. La vittoria di Palacios a novembre a San Salvador ha scatenato incredibilmente una delle più grandi mobilitazioni di strada indai tempi delle proteste del 2018 (alle quali Sheynnis Palacios aveva partecipato), e che hanno scosso il governo di Daniel Ortega. Anne Jakrajutatip, ha annunciato sui social l’espulsione “a tempo indeterminato” della famiglia di Sheynnis Palacios dal. Questa decisione del governo di Daniel Ortega si inserisce in un clima di tensione politica e accuse di cospirazione.2023 simbolo della ...

Alejandra Rodríguez ha 61 anni ed è diventata famosa per aver superato le selezioni di Miss Universo (che quest'anno ha abolito i limiti di età). Oggi è felice di essere diventata il simbolo della lotta agli stereotipi e incita le donne a non ...

Reginette di bellezza, dimissioni per Miss Usa e Miss Teen: «Bullizzate, a rischio la nostra salute mentale» - Reginette di bellezza, dimissioni per miss Usa e miss Teen: «Bullizzate, a rischio la nostra salute mentale» - Il mondo dei concorsi di bellezza è sotto la luce dei riflettori dopo che sia miss Usa che miss Teen USA hanno abdicato il loro trono. Il motivo Accuse di ...

