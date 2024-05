Io Canto Family - Michelle Hunziker presenta il programma | capitan - giudici e quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dopo il successo di IoGeneration, arriva Iocondotto da. Si tratta di una gara dove quattro giurati, sei squadre e 12 famiglie saranno pronte a far emozionare il pubblico in studio e quello da casa con le loro voci. Scopriamo insiemeandrà in onda. Ioconin tv Appuntamento da non perdere con Io. Si tratta di una versione rinnovata dello show Io Conto Generation condotto da Gerry Scotti, dove i protagonisti saranno giovani cantanti dai 10 ai 15 anni che si esibiranno insieme ad un loro parente stretto. Sul palco infatti saliranno insieme ai nonni, ai genitori, ai fratelli e ...