Allenatore Milan - contatto con Tuchel | ma lo stipendio…

Il Milan starebbe pensando anche a Thomas Tuchel come allenatore per la prossima stagione. La notizia arriva da 'Caught Offside'

Altro addio in panchina: annuncio UFFICIALE in conferenza - Altro addio in panchina: annuncio UFFICIALE in conferenza - I bavaresi, ad esempio, potrebbero così affondare per De Zerbi, seguito dal milan e in passato anche dai blaugrana. Il punto sulla panchina del Bayern dopo l’annuncio di tuchel (LaPresse) – ...

MEDIASET - Milan, può rispuntare il nome di Xavi, ma in pole c'è Fonseca - MEDIASET - milan, può rispuntare il nome di Xavi, ma in pole c'è Fonseca - La Champions da conquistare con il Lille e poi il milan. Questo sembra essere il programma del fine settimana per Paulo Fonseca, attualmente l'indiziato numero uno a prendere la panchina di Stefano Pi ...

Tuchel conferma l'addio al Bayern: "Nessun accordo per restare" - tuchel conferma l'addio al Bayern: "Nessun accordo per restare" - Alla vigilia della gara contro l'Hoffenheim, il tecnico tedesco ribadisce che se ne andrà, come annunciato a febbraio. Sondaggio milan ma richeste ...