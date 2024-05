Lautaro | Voglio portare l’Inter sul TETTO del Mondo Parole Marotta? Rispondo COSì

L’Inter riceve l’Ambrogino d’oro: alla cerimonia presenti dirigenza e squadra - L’Inter riceve l’Ambrogino d’oro: alla cerimonia presenti dirigenza e squadra - Ambrogino d'oro all'Inter: la cerimonia è avvenuta a Palazzo Marino, nel cuore di Milano, dove erano presenti dirigenza, allenatore e squadra ...

Lautaro: "Rinnovo Stiamo lavorando, speriamo di trovare l'accordo" - lautaro: "Rinnovo Stiamo lavorando, speriamo di trovare l'accordo" - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...

Inter, Marotta rassicura i tifosi: l’annuncio sul futuro - Inter, Marotta rassicura i tifosi: l’annuncio sul futuro - Tempo di festeggiamenti in casa Inter: nella giornata di ieri Marotta, lautaro, Thuram e Frattesi hanno preso parte ... dell’Inter e sul presidente Zhang, a cui ha riservato parole di stima.