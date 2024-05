Milan - Fonseca in pole | i rossoneri devono battere la concorrenza del Marsiglia SportMediaset

(Di venerdì 17 maggio 2024) Paulo, tecnico del Lille, è inper diventare il nuovo tecnico del, secondo quanto riporta. Tuttavia, il futuro del portoghese non sembra ben definito al momento.è il preferito della dirigenza delIl portale scrive in merito: Nel casting rossonero, che ormai casting non è più, l’ex tecnico della Roma è la prima scelta anche se lo scenario è tutt’altro che definito. C’è da capire il futuro del Lille, con o senza Champions, ma anche da fare i conti con ladel, che sul piatto del portoghese ha già messo un ricco contratto per la prossima stagione. Per questo ilpunta forte e con ottimismo su, ma al tempo stesso non ha chiuso altre porte ...

Come riportato da calciomercato.com, Paulo Fonseca non dovrebbe essere il nuovo Allenatore del Marsiglia . svolta in arrivo per il Milan ?

Torino-Milan, la conferenza stampa di Pioli in diretta LIVE dalle 13.30 - Torino-milan, la conferenza stampa di Pioli in diretta LIVE dalle 13.30 - Pioli presenta in conferenza stampa il penultimo appuntamento della stagione in casa del Torino, inizio conferenza alle 13.30. Partita live sabato 18 maggio alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport ...

Pellegatti: “Il Milan vuole capire che farà Pioli in ottica buonuscita, la clausola di Zirkzee è un’arma a doppio taglio” - Pellegatti: “Il milan vuole capire che farà Pioli in ottica buonuscita, la clausola di Zirkzee è un’arma a doppio taglio” - Il giornalista Carlo Pellegatti sostiene che l’ex allenatore della Roma sia attualmente in pole per la panchina rossonera. Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha parlato di come Paulo fonseca sia in va ...

