Cannes 2024 - Francis Ford Coppola ha molestato alcune attrici sul set di Megalopolis | lo scoop del Guardian

(Di venerdì 17 maggio 2024)re d’sul set di? È stato ila pubblicare 48 ore fa per la prima volta l’ipotesi che l’80enne regista di Il Padrino abbiadiverse comparse femminili sul lungo e travagliato set del suo. Le fonti sono rimaste anonime ma la sostanza era chefosse arrivato in ritardo di ore per le riprese chiedendo poi di girare sequenze non previste in sceneggiatura. Ancora le fonti anonime aggiungono che in mezzo ad un siffatto caos produttivo – ricordiamo cheha sborsato di tasca propria oltre 100 milioni di dollari per produrre il film – il regista si sia tolto il vogliono di preparare le comparse femminili a scene che ...

Megalopolis est. Il film di una vita di Francis Ford Coppola ha tenuto banco al Festival di Cannes . Megalopolis sì? Megalopolis no? Questo è il problema. Il regista de Il Padrino ha impiegato 40 anni per realizzare il suo film testamento, dedicato ...

Il disastro di Megalopolis potrebbe essere la pietra tombale sulla carriera del grande regista americano? Come già riportato, Megalopolis di Francis Ford Coppola è stato accolto in maniera piuttosto negativa dopo la proiezione al Festival di Cannes, ...

Studio Bring-Up prevenzione: essere seguiti da cardiologo fa la differenza - Studio Bring-Up prevenzione: essere seguiti da cardiologo fa la differenza - Roma, 17 mag. (askanews) – Presentati oggi al 55mo Congresso Nazionale di Cardiologia dell’ANMCO, in corso a Rimini, i risultati dello studio Bring-up Prevenzione. Lo studio, spiega Furio Colivicchi, ...

Le recensioni sono per Megalopolis, e non sono eccezionali - Le recensioni sono per Megalopolis, e non sono eccezionali - Megalopolis di Francis ford coppola ha finalmente debuttato. Dopo 40 anni di lavoro, 120 milioni di soldi di coppola sono stati investiti nel progetto. Centinaia di riscritture e il risultato finale..

Cannes, sul red carpet festa per Francis Ford Coppola e "Megalopolis" - Cannes, sul red carpet festa per Francis ford coppola e "Megalopolis" - Roma, 17 mag. (askanews) - Cappello di paglia e bastone in mano, Francis ford coppola, 85 anni, ha sfilato sul red carpet del 77esimo Festival di Cannes per la presentazione di "Megalopolis", un film ...