Renzo Pasolini - il figlio | La tecnica tecnica del ginocchio per aiutarsi nelle curve l’aveva introdotta papà

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il Corriere della Sera intervista oggi Stefanodi, il campione di un motociclismo eroico che il 20 maggio 1973 a Monza incontrò un destino terribile.cade per via del motore freddo che grippa, venendo sbalzato di nuovo in pista e causando la caduta di otto piloti. In gravi condizioni Walter Villa, che però si riprese, mentre morironoe Jarno Saarinen. «Ho solo ricordi vaghi. Mi ero accorto che qualcosa era cambiato, ma non avevo nemmeno tre anni. La vicina di casa venne a spegnere la televisione, i giorni successivi sono ancora avvolti nella nebbia. Pian piano dissero a me e a Sabrina che nostro padre era morto» Quanti anni sono passati prima che metabolizzasse la tragedia? «Una cosa così non la metabolizzi mai: ce ...